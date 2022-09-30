В Самаре ночью 32 человека тушили пожар в многоквартирном доме на ул. Чапаевская

В пятницу, 30 сентября, примерно в 3:26 произошел пожар на ул. Чапаевской, 96 в Самарском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел пристрой и чердачное помещение многоквартирного дома на площади 15 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС".

На тушение были направлены 32 человека. Пожар им удалось ликвидировать в 4:18.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.