В Самарской области избили главу села и его товарищей

Полиция проводит проверку по факту избиения четырех человек в кафе Клявлино "Аквамарин". Мужчины получили различные травмы и попали в больницу.

"Глава сельского поселения Борискино-Игар Олег Демендеев и его друзья отдыхали в кафе. К ним стали приставать местные ребята, один из них — Евгений А., 23 лет. Конфликт начался на пустом месте. Молодое парни просто начали задираться", — утверждают представители потерпевших.



В итоге главу села и его товарищей стали избивать на улице возле кафе. Пострадали четверо.



"Один из них, глава сельского поселения, получил закрытый перелом основания черепа. Избивали толпой, личности известны, видео забрали сразу сотрудники полиции из кафе, где все произошло. Дела до сих пор не возбуждены. Один из нападавших приезжал к одному из потерпевших и угрожал", — утверждают защитники.



В селе говорят, будто бы нападавшие уже не первый раз кого-то побили. Мол, молодые люди устраивают "беспредел", просто раньше "официального хода" не давалось. В полиции, впрочем, обещают во всем разобраться.



"По факту обращения в больницу четверых мужчин с телесными повреждениями проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося. Все участники конфликта установлены. После получения результатов судебно-медицинской экспертизы будут приняты процессуальные решения", — рассказал начальник отдела информации ГУ МВД по Самарской области Сергей Гольдштейн.