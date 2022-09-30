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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Самарской области избили главу села и его товарищей

КЛЯВЛИНО. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полиция проводит проверку по факту избиения четырех человек в кафе Клявлино "Аквамарин". Мужчины получили различные травмы и попали в больницу.

Фото: предоставлено автором

"Глава сельского поселения Борискино-Игар Олег Демендеев и его друзья отдыхали в кафе. К ним стали приставать местные ребята, один из них — Евгений А., 23 лет. Конфликт начался на пустом месте. Молодое парни просто начали задираться", — утверждают представители потерпевших.

В итоге главу села и его товарищей стали избивать на улице возле кафе. Пострадали четверо.

"Один из них, глава сельского поселения, получил закрытый перелом основания черепа. Избивали толпой, личности известны, видео забрали сразу сотрудники полиции из кафе, где все произошло. Дела до сих пор не возбуждены. Один из нападавших приезжал к одному из потерпевших и угрожал", — утверждают защитники.

В селе говорят, будто бы нападавшие уже не первый раз кого-то побили. Мол, молодые люди устраивают "беспредел", просто раньше "официального хода" не давалось. В полиции, впрочем, обещают во всем разобраться.

"По факту обращения в больницу четверых мужчин с телесными повреждениями проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося. Все участники конфликта установлены. После получения результатов судебно-медицинской экспертизы будут приняты процессуальные решения", — рассказал начальник отдела информации ГУ МВД по Самарской области Сергей Гольдштейн.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Дедиков 08 июня 2022 06:27 Пропавшие в Самарской области женщина и ребенок-инвалид найдены мертвыми

Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.

brat Goronflo 15 ноября 2021 10:51 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

Екатерина Славкина 09 апреля 2021 15:29 Житель Самарской области решил пройти через затопленную плотину и погиб

Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.

Дмитрий Миленин 29 августа 2018 18:28 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже

Антон Петров 05 августа 2018 07:39 На Волге у Самары пассажирка лодки получила перелом позвоночника

Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.

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