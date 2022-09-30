В Самаре ночью произошло два пожара в одном квартале на ул. Рижской

В четверг, 29 сентября, примерно в 21:44, загорелось неэксплуатируемое строение на ул. Рижской, 11 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 150 кв. м. На борьбу с огнем направили 28 человек, которые ликвидировали возгорание в 0:24 30 сентября.

Пока пожарные боролись с огнем, около 23:44 загорелся мусор в неэксплуатируемом строении на ул. Рижской, 3. Это здание находится в том же квартале. Там площадь возгорания составила 10 кв. м. Семь огнеборцев ликвидировали этот пожар в 23:57.

Причины возгораний устанавливают.