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Страхование Финансы

Спикеры ВСК выступили на III Международном HR-Саммите в Нижнем Новгороде

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК выступил партнером III Международного HR-Саммита "Человеческий капитал страны: стратегии лидеров", который проходит c 28 сентября по 1 октября в Нижнем Новгороде. В мероприятии также приняли участие представители органов власти, ВУЗов и некоммерческих организаций. В рамках события спикеры ВСК обсудили ключевые тенденции и вызовы HR-индустрии, а также эффективные инструменты работы с персоналом.

Заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК Олег Витько принял участие в круглом столе, который был посвящен реализации Well-Being программ в компаниях, а также эффективным инструментам управления персоналом.

Анастасия Пономарева, руководитель департамента бизнес-партнерства Страхового Дома ВСК выступила с докладом на тему "Забота на работе", в рамках которого поделилась мнением о том, как различные методы заботы о персонале позволяют улучшить производительность сотрудников и повысить их вовлеченность в рабочий процесс.

Вера Гезердава, Заместитель генерального директора по управлению продажами в рамках выступления на форуме обсудила противостояние HR и бизнеса, влияние HR-менеджмента на развитие бизнеса, рост прибыли компании.

"Уровень вовлеченности персонала в рабочий процесс напрямую влияет на бизнес-показатели компании. Мы в ВСК используем различные инструменты создания корпоративной культуры, внедряем различные программы лояльности для мотивации персонала и развития творческого потенциала сотрудников. Все это позволяет нам снизить уровень текучести кадров и увеличить лояльность специалистов в отношении работодателя. Слаженная и опытная команда является одним из факторов успеха бизнеса", — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.

"Российские компании стали больше внимания уделять формированию HR-бренда, и это очень правильная и позитивная тенденция. Человеческий капитал — это самый ценный ресурс, и различные HR-инструменты позволяют решить сразу несколько стратегических задач — привлечение квалифицированных кадров, повышение производительности труда. Соискатели также стали более тщательно подходить к выбору работодателя, отдавать преимущество компаниям, предлагающим при трудоустройстве социальный пакет, поэтому наличие корпоративной культуры и программ мотивации персонала становятся важным конкурентным преимуществом компании", — отметила Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами Страхового Дома ВСК.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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