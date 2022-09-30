Спикеры ВСК выступили на III Международном HR-Саммите в Нижнем Новгороде

Страховой Дом ВСК выступил партнером III Международного HR-Саммита "Человеческий капитал страны: стратегии лидеров", который проходит c 28 сентября по 1 октября в Нижнем Новгороде. В мероприятии также приняли участие представители органов власти, ВУЗов и некоммерческих организаций. В рамках события спикеры ВСК обсудили ключевые тенденции и вызовы HR-индустрии, а также эффективные инструменты работы с персоналом.
Заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК Олег Витько принял участие в круглом столе, который был посвящен реализации Well-Being программ в компаниях, а также эффективным инструментам управления персоналом.
Анастасия Пономарева, руководитель департамента бизнес-партнерства Страхового Дома ВСК выступила с докладом на тему "Забота на работе", в рамках которого поделилась мнением о том, как различные методы заботы о персонале позволяют улучшить производительность сотрудников и повысить их вовлеченность в рабочий процесс.
Вера Гезердава, Заместитель генерального директора по управлению продажами в рамках выступления на форуме обсудила противостояние HR и бизнеса, влияние HR-менеджмента на развитие бизнеса, рост прибыли компании.
"Уровень вовлеченности персонала в рабочий процесс напрямую влияет на бизнес-показатели компании. Мы в ВСК используем различные инструменты создания корпоративной культуры, внедряем различные программы лояльности для мотивации персонала и развития творческого потенциала сотрудников. Все это позволяет нам снизить уровень текучести кадров и увеличить лояльность специалистов в отношении работодателя. Слаженная и опытная команда является одним из факторов успеха бизнеса", — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.
"Российские компании стали больше внимания уделять формированию HR-бренда, и это очень правильная и позитивная тенденция. Человеческий капитал — это самый ценный ресурс, и различные HR-инструменты позволяют решить сразу несколько стратегических задач — привлечение квалифицированных кадров, повышение производительности труда. Соискатели также стали более тщательно подходить к выбору работодателя, отдавать преимущество компаниям, предлагающим при трудоустройстве социальный пакет, поэтому наличие корпоративной культуры и программ мотивации персонала становятся важным конкурентным преимуществом компании", — отметила Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.