В Чапаевске пропал 11-летний мальчик

В Самарской области разыскивают пропавшего ребенка из Чапаевска. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
29 сентября около 17:30 11-летний Юрий Тупиков ушел из дома на ул. Чапаева и не вернулся.
Приметы пропавшего: на вид 11-12 лет, рост 150 см, среднего телосложения, короткие русые волосы, был одет в черную куртку, синие трико и футболку, черные резиновые сапоги.
Всех, кто видел несовершеннолетнего или располагает информацией о том, где он может находиться, правоохранители просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части О МВД России по Чапаевску 8 (84639) 2 28 55, дежурной части ГУ МВД России по Самарской области 8 (846) 278 22 23 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999) 701 02 33, по телефону 102.
Последние комментарии
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.