В Чапаевске пропал 11-летний мальчик

В Самарской области разыскивают пропавшего ребенка из Чапаевска. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

29 сентября около 17:30 11-летний Юрий Тупиков ушел из дома на ул. Чапаева и не вернулся.

Приметы пропавшего: на вид 11-12 лет, рост 150 см, среднего телосложения, короткие русые волосы, был одет в черную куртку, синие трико и футболку, черные резиновые сапоги.

Всех, кто видел несовершеннолетнего или располагает информацией о том, где он может находиться, правоохранители просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части О МВД России по Чапаевску 8 (84639) 2 28 55, дежурной части ГУ МВД России по Самарской области 8 (846) 278 22 23 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999) 701 02 33, по телефону 102.