Житель Самарской области пытался убежать от полицейских с 82 г наркотика

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В Новокуйбышевске отправилось в суд уголовное дело 23-летнего местного жителя, обвиняемого в сбыте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.