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Страхование Финансы

ВСК: пик продаж каско пришелся на февраль, в августе спрос на каско начал восстанавливаться после резкого падения

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегмент каско начинает восстанавливаться после падения продаж в середине года — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Так, наибольшее число оформленных полисов каско пришлось на февраль (19% от общего объема продаж), в марте было зафиксировано снижение до уровня января (16%), далее с апреля динамика оформленных полисов каско постепенно снижалась — с 10% до 8% в июле. При этом уже в августе число оформленных полисов каско выросло до 10%.

За период с марта по август 2022 года наибольшее число оформленных полисов каско (без учета Москвы) было зафиксировано в Санкт-Петербурге (7% от общего объема продаж каско), Краснодарском крае (3%), Ростовской области (2,5), Самарской области (2,2) и Татарстане (2,1%).

При этом во всех перечисленных регионах было зафиксировано общее падение продаж каско. Так, число оформленных полисов добровольного страхования в Краснодарском крае снизилось на 69%, Самарской области — на 68%, Воронежской области — 67%.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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