В Новосибирске "Нова" уступила хозяевам площадки - 3:0

В субботу, 1 октября, "Нова" сыграла первый после двухлетнего перерыва матч в Pari Суперлиге. Соперником нашей команды стал серебряный призер российского чемпионата, новосибирский "Локомотив".

Недавно волжане проиграли в Новосибирске все матчи предварительного этапа Кубка России, и сегодня уступили хозяевам площадки в рамках первого тура Pari Суперлиги.

"Локомотив" — "Нова" — 3:0 (25:21, 27:25, 25:21)

Стартовый состав: "Нова" С. Жуков, Н. Бескровный, А. Чефранов, М. Шпилев, С. Бусел, И. Лукьяненко (Н. Еремин, Г. Драгунов); "Локомотив" Ю. Бережко, Д. Лызик, И. Казаченков, С. Савин, И. Куркаев, И. Тисевич (Р. Мартынюк, С. Кривитченко)

В первом сете новосибирцы продемонстрировали свое преимущество в подборе игроков. Начало партии было равным - 5:5, затем постепенно переросло в преимущество железнодорожников - 16:11.

Преимущество в росте первой линии "Локомотива" было подавляющим. Волжане пытались найти свою игру в защите, но этого оказалось недостаточно — 21:25.

Во второй партии преимущество новосибирцев выросло до 7 очков — 21:14. На подаче Александра Чефранова счет в матче сравняли — 22:22. В затяжной концовке гостям не хватило совсем чуть-чуть чтобы сравнять счет по партиям — 25:27.

Третий сет "Нова" провела на подъеме, но ближе к развязке более опытным хозяевам площадки удалось склонить чашу весов в свою сторону. "Локомотив" провел концовку допустив меньше ошибок и заслужено выиграл партию — 25:21 и матч — 3:0.