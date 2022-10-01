16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Новосибирске "Нова" уступила хозяевам площадки - 3:0 Дарье Касаткиной присвоено звание "Заслуженный мастер спорта России" Гандболистки "Лады" обыграли "Динамо-Синару" из Волгограда Гандбольная "Лада" проиграла "Астраханочке" Гандбольная "Лада" разгромила китайский "Феникс"

Олимпийские Спорт

В Новосибирске "Нова" уступила хозяевам площадки - 3:0

НОВОСИБИРСК. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 1 октября, "Нова" сыграла первый после двухлетнего перерыва матч в Pari Суперлиге. Соперником нашей команды стал серебряный призер российского чемпионата, новосибирский "Локомотив".

Недавно волжане проиграли в Новосибирске все матчи предварительного этапа Кубка России, и сегодня  уступили хозяевам площадки в рамках первого тура Pari Суперлиги.

"Локомотив" — "Нова" — 3:0 (25:21, 27:25, 25:21)

Стартовый состав: "Нова" С. Жуков, Н. Бескровный, А. Чефранов, М. Шпилев, С. Бусел, И. Лукьяненко (Н. Еремин, Г. Драгунов); "Локомотив" Ю. Бережко, Д. Лызик, И. Казаченков, С. Савин, И. Куркаев, И. Тисевич (Р. Мартынюк, С. Кривитченко)

В первом сете новосибирцы продемонстрировали свое преимущество в подборе игроков. Начало партии было равным - 5:5, затем постепенно переросло в преимущество железнодорожников - 16:11.

Преимущество в росте первой линии "Локомотива" было подавляющим. Волжане пытались найти свою игру в защите, но этого оказалось недостаточно — 21:25.

Во второй партии преимущество новосибирцев выросло до 7 очков — 21:14. На подаче Александра Чефранова счет в матче сравняли — 22:22. В затяжной концовке гостям не хватило совсем чуть-чуть чтобы сравнять счет по партиям — 25:27.

Третий сет "Нова" провела на подъеме, но ближе к развязке более опытным хозяевам площадки удалось склонить чашу весов в свою сторону. "Локомотив" провел концовку допустив меньше ошибок и заслужено выиграл партию — 25:21 и матч — 3:0.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Воробьев 19 июля 2021 05:10 Дарья Касаткина отказалась от участия в Олимпиаде в одиночном разряде

А что она там могла поймать? НеуДачница.

Pэн Иванов 16 декабря 2017 08:58 В Тольятти состоятся VII всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы"

Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

Franki Tignes 12 декабря 2017 05:19 В Самаре будет построен крытый каток для конькобежного спорта

И где это всё?????!!?????

Антон Овчинников 04 декабря 2014 08:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

Michael Fedorov 15 октября 2014 09:41 Самарский ходок Юрий Андронов попался на допинге

Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!

Фото на сайте

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6