В Новосибирске "Нова" уступила хозяевам площадки - 3:0

В субботу, 1 октября, "Нова" сыграла первый после двухлетнего перерыва матч в Pari Суперлиге. Соперником нашей команды стал серебряный призер российского чемпионата, новосибирский "Локомотив".
Недавно волжане проиграли в Новосибирске все матчи предварительного этапа Кубка России, и сегодня уступили хозяевам площадки в рамках первого тура Pari Суперлиги.
"Локомотив" — "Нова" — 3:0 (25:21, 27:25, 25:21)
Стартовый состав: "Нова" С. Жуков, Н. Бескровный, А. Чефранов, М. Шпилев, С. Бусел, И. Лукьяненко (Н. Еремин, Г. Драгунов); "Локомотив" Ю. Бережко, Д. Лызик, И. Казаченков, С. Савин, И. Куркаев, И. Тисевич (Р. Мартынюк, С. Кривитченко)
В первом сете новосибирцы продемонстрировали свое преимущество в подборе игроков. Начало партии было равным - 5:5, затем постепенно переросло в преимущество железнодорожников - 16:11.
Преимущество в росте первой линии "Локомотива" было подавляющим. Волжане пытались найти свою игру в защите, но этого оказалось недостаточно — 21:25.
Во второй партии преимущество новосибирцев выросло до 7 очков — 21:14. На подаче Александра Чефранова счет в матче сравняли — 22:22. В затяжной концовке гостям не хватило совсем чуть-чуть чтобы сравнять счет по партиям — 25:27.
Третий сет "Нова" провела на подъеме, но ближе к развязке более опытным хозяевам площадки удалось склонить чашу весов в свою сторону. "Локомотив" провел концовку допустив меньше ошибок и заслужено выиграл партию — 25:21 и матч — 3:0.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!