Два человека погибли в ДТП под Сызранью

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В субботу, 1 октября, в Сызранском районе произошло лобовое столкновен­ие автомобиля Lifan и ВАЗ-2112, в котором два человека погиб­ли, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарс­кой области.

Фото: пресс-служба ГУВД