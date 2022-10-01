Два человека погибли в ДТП под Сызранью

В субботу, 1 октября, в Сызранском районе произошло лобовое столкновение автомобиля Lifan и ВАЗ-2112, в котором два человека погибли, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественной легковушкой. При ДТП погибли мужчина и женщина, находившиеся в автомобиле ВАЗ-2112. В иномарке пострадавших нет.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Стражи порядка оградили место происшествия, обеспечили беспрепятственный проезд транспорта, выясняют все обстоятельства, устанавливают и опрашивают очевидцев произошедшего.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...