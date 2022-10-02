В Сызрани молодой водитель сбил двух мотоциклистов

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В субботу, 1 октября, в Сызрани в 19:54 18-летний водитель Lada Vesta, стаж которого 5 месяцев, на ул. Бабушкина при проезде неравнозначного перекрестка не предоставил преимущество транспортным средствам движущемся по главной дороге и совершил столкновение с двумя мотоциклами Honda.

Фото: ГУ МВД по Самарской области