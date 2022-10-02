"Ладью" покинули два хоккеиста

Хоккейный клуб "Лада" по обоюдному согласию сторон расторг контракты с нападающими Романом Ивановым и Владимиром Ковальчуком.

В сезоне 2022/23 Иванов сыграл за "Ладью" в 3 матчах, в которых результативными действиями не отметился. Ковальчук за тольяттинскую команду в официальных матчах не выступал.