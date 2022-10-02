"Лада" заключила контракт с центральным нападающим Вадимом Хлопотовым

Хоккейный клуб "Лада" заключил контракт с центральным нападающим Вадимом Хлопотовым. Срок соглашения — один сезон.
Нападающий Хлопотов сезон 2022/23 начал в составе "Адмирала" в КХЛ. В 3 матчах регулярного чемпионата Вадим очков не набрал. В сезоне 2021/22 хоккеист выступал за "Рубин". В 52 матчах регулярного чемпионата он набрал 35 (16+19) очков, в 20 играх плей-офф — 7 (5+2) результативных баллов.
В составе тюменского клуба Хлопотов стал обладателем Кубка Петрова.
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