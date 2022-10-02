Самарец похитил жидкости для вейпов и электронные сигареты на 105 тыс. рублей

В Самаре расследовалось уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. Б ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).
В ходе следствия установлено, что 19-летний мужчина в ночное время путем отжатия пластиковой двери незаконно проник в помещение одного из торговых павильонов в Ленинском районе областного центра, откуда похитил жидкости для электронных испарителей и электронные сигареты на общую сумму свыше 105 тыс. рублей.
Сотрудники полиции на месте происшествия опросили потерпевшего индивидуального предпринимателя, провели осмотр, изъяли записи с камер видеонаблюдения, просмотрев которые предположили, что преступление мог совершить ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель Советского района областного центра.
Полицейские установили места возможного нахождения подозреваемого и в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали его. При личном досмотре задержанного и обследовании его местожительства в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли часть похищенного.
В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении признал полностью, заявил о согласии с предъявленным обвинением и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
Молодому человеку, с учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору суда, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.
Последние комментарии
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️