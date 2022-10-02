Самарец похитил жидкости для вейпов и электронные сигареты на 105 тыс. рублей

В Самаре расследовалось уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. Б ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).

В ходе следствия установлено, что 19-летний мужчина в ночное время путем отжатия пластиковой двери незаконно проник в помещение одного из торговых павильонов в Ленинском районе областного центра, откуда похитил жидкости для электронных испарителей и электронные сигареты на общую сумму свыше 105 тыс. рублей.

Сотрудники полиции на месте происшествия опросили потерпевшего индивидуального предпринимателя, провели осмотр, изъяли записи с камер видеонаблюдения, просмотрев которые предположили, что преступление мог совершить ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель Советского района областного центра.

Полицейские установили места возможного нахождения подозреваемого и в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали его. При личном досмотре задержанного и обследовании его местожительства в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли часть похищенного.

В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении признал полностью, заявил о согласии с предъявленным обвинением и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Молодому человеку, с учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору суда, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.