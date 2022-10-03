Двое мужчин пострадали при пожаре в частном доме в селе Камышла

В воскресенье, 2 октября, примерно в 10:22 произошел пожар в доме 122 на ул. Советская в с. Камышла. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 40 кв.м. В борьбе с огнем принимали участие девять человек, которые, используя три единицы техники, ликвидировали пожар в 10:41.

В региональном управлении МЧС России уточнили, что во время пожара пострадали двое мужчин в возрасте 69 и 88 лет.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.