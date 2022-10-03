"Лада" в овертайме уступила "Ростову"

В воскресенье, 2 октября, ХК "Лада" принимал "Ростов".

Первое же удаление в матче хозяева реализовали: партнеры вывели на завершающий бросок Никиту Аноховского, и лучший снайпер "Лады" забросил свою седьмую в сезоне шайбу.

Гости отыгрались в дебюте второго периода, когда Михаил Бякин в касание переправил шайбу в ворота Вадима Никитина после передачи партнера (1:1).

На 35-й минуте Егор Корбит в большинстве вывел "Ростов" вперед.

Отыграться тольяттинцы смогли за 4 минуты до окончания третьего периода — Павел Чернов добил шайбу, отбитую Андреем Литвиновым — 2:2. Для Чернова эта шайба стала первой за "Ладу".

В овертайме хороший момент упустил Роман Ивашов, который не смог переиграть Литвинова.

Победу в овертайме "Ростову" принес точный бросок Корбита на исходе четвертой минуты дополнительной пятиминутки– 2:3.