ХК "Ладья" переиграл "Сарматов"

В воскресенье, 2 октября, "Ладья" на выезде в Орске одержала победу над оренбургскими "Сарматами".

Обе команды в последнее время не радовали своих болельщиков: оренбуржцы набрали всего 2 очка, у "Ладьи" перед этой встречей было на 2 очка больше, но к отчетному матчу тольяттинцы подошли с серией из пяти поражений.

В середине стартового периоде Денис Ермолович забросил свою первую шайбу за "Ладью".

Ключевым отрезком стала первая половина второго периода, когда тольяттинцы забросили три шайбы в ворота "Сарматов", причем две из них — в меньшинстве. При этом Роман Авдюшкин отличился броском практически от линии собственных ворот.

В дальнейшем соперники обменялись заброшенными шайбами — 5:1 победа "Ладьи".

3 октября команды сыграют еще раз.