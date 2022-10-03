ХК "Ладья" переиграл "Сарматов"

В воскресенье, 2 октября, "Ладья" на выезде в Орске одержала победу над оренбургскими "Сарматами".
Обе команды в последнее время не радовали своих болельщиков: оренбуржцы набрали всего 2 очка, у "Ладьи" перед этой встречей было на 2 очка больше, но к отчетному матчу тольяттинцы подошли с серией из пяти поражений.
В середине стартового периоде Денис Ермолович забросил свою первую шайбу за "Ладью".
Ключевым отрезком стала первая половина второго периода, когда тольяттинцы забросили три шайбы в ворота "Сарматов", причем две из них — в меньшинстве. При этом Роман Авдюшкин отличился броском практически от линии собственных ворот.
В дальнейшем соперники обменялись заброшенными шайбами — 5:1 победа "Ладьи".
3 октября команды сыграют еще раз.
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