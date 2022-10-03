Трое взрослых и ребенок отправились угарным газом в Похвистневском районе

В воскресенье, 2 октября, в 23:23 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об отравлении людей угарным газом в многоквартирном жилом доме в квартале Центральная Усадьба, в с. Савруха Похвистневского района. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, в результате происшествия погибших нет, но пострадали четыре человека: 52-летний мужчина, 44-летняя, 19-летняя женщины и семилетний мальчик.

Пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.