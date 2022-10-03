Трое взрослых и ребенок отправились угарным газом в Похвистневском районе

В воскресенье, 2 октября, в 23:23 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об отравлении людей угарным газом в многоквартирном жилом доме в квартале Центральная Усадьба, в с. Савруха Похвистневского района. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в ГУ МЧС России по Самарской области.
По данным чрезвычайной службы, в результате происшествия погибших нет, но пострадали четыре человека: 52-летний мужчина, 44-летняя, 19-летняя женщины и семилетний мальчик.
Пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Последние комментарии
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.