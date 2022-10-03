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Страхование Финансы

Автопарк автохозяйства УМВД по Тамбовской области под защитой ВСК

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тамбовский филиал Страхового Дома ВСК обеспечил полисами ОСАГО автомобили Федерального казенного учреждения "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тамбовской области".

Страховая защита действует до ноября 2023 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены более 1200 автомобилей, включая легковые, грузовые и пассажирские машины, а также спецтранспорт. Защита действует на территории всей России. Стоимость контракта составила более 2 млн рублей.

ФКУ "ЦХиСО УМВД по Тамбовской области" является главным ведомством региона, отвечающим за работу и обслуживание автомобилей МВД России. В структуру предприятия входят больше тысячи различных машин и спецтранспорта, которые осуществляют деятельность на территории Тамбовской области.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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