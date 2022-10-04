"Ладья" во втором матче победила "Сарматов"

В понедельник, 3 октября, во втором матче "Ладья" вновь обыграла "Сарматов".
К 13-й минуте матча "Сарматы" повели 2:0, но, быстрый ответ Глеба Лачинова вернул волжан в игру (2:1).
Во втором периоде Александр Бажухин и Остап Маслов по разу реализовали численное преимущество (2:3).
Хозяева смогла отыграться, но Тарас Зацепин вновь вывел "Ладью" вперед.
В дебюте третьего периода "Сарматы" в большинстве сравняли счет, но за 1.10 до финальной сирены Зацепин принес "Ладье" победу со счетом 5:4.
В составе "Ладьи" первые две шайбы в МХЛ забросил нападающий Зацепин, а защитник Марат Калимуллин трижды ассистировал партнерам, набрав первые свои очки.
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