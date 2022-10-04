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ЖКХ и благоустройство Общество

Тольяттинским тепловым сетям исполнилось 60 лет

ТОЛЬЯТТИ. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Коллектив Тольяттинских тепловых сетей (Самарский филиал ПАО "Т Плюс") отмечает 60 лет с момента образования предприятия. В момент создания теплосетевого предприятия в октябре 1962 года протяженность первой тепломагистрали была всего лишь чуть больше 9 км. Сегодня сотрудники ТоТС обеспечивают надежную и безаварийную работу свыше 700 км теплотрасс (в однотрубном исчислении) в Центральном и Комсомольском районах.

Развитие теплосетевого комплекса позволило в 70–80-е гг. прошлого века перейти на теплоснабжение Центрального района Тольятти от ТЭЦ, а в жилые кварталы пришло горячее водоснабжение, которого прежде здесь не было.

В юбилейный год теплоэнергетики значительно увеличили объемы перекладки подземных коммуникаций Центрального района г. о. Тольятти, что стало возможным благодаря переходу города на новую модель ценообразования по методу "альткотельной".

"Этим летом нашими специалистами проделана большая работа по повышению надежности теплоснабжения горожан. В частности, мы заменили свыше 26 км трубопроводов на 20 участках тепловых сетей. При перекладках использовались современные трубы в предизолированном исполнении с системой оперативного диспетчерского контроля, которая позволит дистанционно отслеживать техническое состояние подземных коммуникаций", — отметил технический директор — главный инженер ТоТС Вадим Николаев.

На сегодняшний день в Тольяттинских тепловых сетях трудится 420 профессионалов своего дела. Среди них, например, электрогазосварщик Владимир Балашов, который завоевал "серебро" на межрегиональных соревнованиях профессионального мастерства холдинга "Т Плюс" в 2017 году, и начальник района котельных Тольяттинских тепловых сетей Александр Мигушин, получивший в 2022 году Почетную грамоту губернатора Самарской области за весомый вклад в обеспечение надежного теплоснабжения жителей и организаций города.

Гид потребителя

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