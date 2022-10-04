В Самаре произошло очередное ДТП на опасном перекрестке в Зубчаниновке

В понедельник, 3 октября, в Самаре произошло ДТП на пересечении улиц Макаренко и Камчатской в пос. Зубчаниновка. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 16:25 70-летний водитель Lada Kalina двигался по ул. Макаренко. На перекрестке он проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Hyundai Tucson под управлением 55-летнего мужчины. От удара Lada опрокинулась.

В результате водителя отечественной легковушки госпитализировали.

Напомним, 17 сентября на том же перекрестке произошло аналогичное ДТП. Тогда столкнулись Lada Largus и Mazda. Иномарка после удара врезалась в дом.