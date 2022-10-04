В Самаре произошло очередное ДТП на опасном перекрестке в Зубчаниновке

В понедельник, 3 октября, в Самаре произошло ДТП на пересечении улиц Макаренко и Камчатской в пос. Зубчаниновка. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 16:25 70-летний водитель Lada Kalina двигался по ул. Макаренко. На перекрестке он проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Hyundai Tucson под управлением 55-летнего мужчины. От удара Lada опрокинулась.
В результате водителя отечественной легковушки госпитализировали.
Напомним, 17 сентября на том же перекрестке произошло аналогичное ДТП. Тогда столкнулись Lada Largus и Mazda. Иномарка после удара врезалась в дом.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...