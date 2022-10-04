Ратифицированы договоры и приняты законы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей обратились к Президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении территорий в состав Российской Федерации на правах субъектов после проведения референдумов 27 сентября.

Депутаты Государственной Думы единогласно поддержали законопроекты о ратификации договоров о принятии в Российскую Федерацию Донецкой, Луганской народных республик и Херсонской и Запорожской областей. Накануне они были внесены Президентом РФ.

"Вхождение Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации — единственная возможность спасти миллионы жизней людей от преступного киевского режима. Прекратить обстрелы мирного населения, стариков, женщин, детей. Защитить право на родной язык, культуру, историю, свою веру", — написал в своем канале в Telegram Председатель ГД Вячеслав Володин.

Председатель ГД напомнил, что теперь в Российской Федерации 89 субъектов. По его словам, жители новых территорий ждали воссоединения с Россией 30 лет.

"Мы с вами должны понимать: все то, что происходит на Украине, — из‑за того, что киевский режим полностью подготовлен США, Вашингтоном, из‑за того, что Украина потеряла свой суверенитет. Вот поэтому надо дорожить суверенитетом. Его утрата приведет к таким последствиям. А идеология правящего режима Украины стала нацистской", — добавил он в ходе пленарного заседания.

Вячеслав Володин также подчеркнул, что "цели и задачи специальной военной операции определены, они будут обязательно достигнуты".

На рассмотрении вопросов о ратификации присутствовали представители руководства ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Депутаты приветствовали их.

Документы о ратификации представил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Этот процесс стал логическим продолжением воссоединения русских земель, начатый с возвращения в Россию Республики Крым и города Севастополя в 2014 г.", — сказал он.

Также сегодня ГД приняла в первом чтении и в целом четыре федеральных конституционных закона о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

В соответствии с положениями проектов ФКЗ со дня принятия регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период.

Гражданам, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, будут обеспечены гарантии в осуществлении трудовой деятельности. Будут признаны документы об образовании, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи и прочее, выданные в ДНР, ЛНР, а также на Украине.

Предусматриваются гарантии в сфере имущественных отношений. Устанавливаются особенности в сфере регулирования оборота недвижимости, земельных отношений, отношений в сфере кадастровой деятельности и землеустройства. До 1 января 2028 г. госрегистрация прав на недвижимое имущество будет возможна на основании документов, выданных органами государственной власти республик и Украины.

Лица, проживающие на новых российских территориях, а также те, кто ранее проживал на этих территориях, но выехал в Россию, приобретают гражданство Российской Федерации в результате признания при условии подачи заявления и принесения Присяги гражданина Российской Федерации.

До 1 июня 2023 г. в новых республиках и областях будут созданы территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти. В течение переходного периода также будут учреждены органы прокуратуры и обеспечено функционирование судебной системы РФ. В течение шести месяцев предстоит образовать городские и муниципальные округа в регионах, определить границы муниципальных образований.

Денежной единицей на территориях новых субъектов будет являться рубль. До 31 декабря 2022 г. при расчетах в наличной и безналичной формах будет допускаться обращение украинской гривны. Банку России будут предоставлены полномочия по установлению особенностей деятельности кредитных и некредитных финансовых учреждений.

Бюджетное законодательство будет применяться в образуемых субъектах с 1 января 2023 года. Правительство России установит особенности составления проекта бюджета новых субъектов на 2023 г. (для республик — и на плановый период 2024 и 2025 гг.), а также особенности исполнения бюджетов и формирования бюджетной отчетности. Бюджеты будут утверждены до 15 декабря 2022 года.

На территории образуемых субъектов до 1 января 2028 г. устанавливается специальный режим регулирования градостроительной деятельности, далее процессы такой деятельности будут приведены в полное соответствие с Градостроительным кодексом РФ.

Вооруженные Силы, воинские формирования и специализированные органы, сформированные в новых субъектах к настоящему времени, предлагается включить в состав Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.

В отношении Запорожской области в закон включены положения, направленные на обеспечение безопасного использования атомной энергии. Наряду с действующим законодательством Президентом и Правительством Российской Федерации могут устанавливаться особенности в отдельных областях использования атомной энергии.

Гутенев Владимир Владимирович, депутат ГД, Председатель комитета ГД по промышленности и торговле: "Сегодня депутаты Госдумы единогласно поддержали устремления невероятно мужественных, стойких людей Новороссии и ратифицировали договор о вхождение ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этого исторического момента воссоединения русских земель наши братья ждали более восьми лет, отстаивая право на независимость собственными жизнями. Теперь перед нами стоит новая задача не только обеспечить мирное небо над новыми регионами России, но и наравне с политической независимостью помочь обрести экономическую стабильность. Все необходимое для этого есть — трудолюбивый народ, научная база и промышленный потенциал Донбасса, плодородные земли Херсонщины и Запорожья. Уверен, совместными усилиями мы справимся с поставленными задачами".

Екатерина Колотовкина, руководитель женского совета 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии: "30 сентября в нашей стране появились четыре новые территории. Президент России Владимир Владимирович Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Я горжусь, что наша великая Россия вновь воссоединилась со своими сестрами. Теперь жители этих областей обретут в первую очередь чувство защищенности, уверенности в своем будущем. Конечно, поддержку и помощь. А для нас, для наших соотечественников, это невероятный взлет патриотизма и сплоченности".