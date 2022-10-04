Около дома на ул. Ново-Садовой в Самаре сгорел BMW

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В понедельник, 3 октября, в 16:45, загорелась машина в районе дома № 216 на ул. Ново-Садовой в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в региональном ГУ МЧС России.