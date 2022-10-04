В Самаре сгорел автобус на Аэропортовском шоссе в пос. Зубчаниновка

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В понедельник, 3 октября, в 16:33, загорелся автобус в районе дома № 142 на Аэропортовском шоссе в пос. Зубчаниновка в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.