В Самаре горел нежилой дом на ул. Комсомольской в Самаре

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 4 октября, в 16:42 начался пожар в нежилом доме на ул. Комсомольской, 15 в Самаре. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.