"Лада" победила "Буран"

Очередным соперником "Лада" был "Буран", которые совсем недавно возглавил Анатолий Емелин, прекрасно знакомый тольяттинским болельщикам по выступлениям за "Ладу" и работе с ней в качестве главного тренера.

Обе команды не нуждались в дополнительной мотивации: волжане в прошлом туре дома в овертайме уступили "Ростову", а воронежцам и вовсе отступать дальше некуда: позади "Бурана" в турнирной таблице был лишь "Рязань-ВДВ". И это при том, что состав у воронежцев вполне себе крепкий.

Гости активно начали встречу, но тольяттинцы достаточно быстро перехватили инициативу.

Концовка периода прошла в атаках "Лады", но счет не был открыт. В начале второго периода гости получили возможность поиграть впятером против трех тольяттинцев, но оборона волжан воглаве с Александром Трушковым выстояли.

Счет в матче был открыт только на 55-й минуте, когда Вадим Щегольков точно бросил после вбрасывания, выигранного Иваном Романовым — 1:0. Для Щеголькова эта шайба стала первой за тольяттинскую команду.

В концовке гости получили численное преимущество, заменили голкипера полевым игроком, после чего у хозяев последовало еще одно удаление.

Гости отчаянно атаковали, но отыграться им "Лада" не позволила — 1:0.

Голкипер волжан Трушков отразил 35 бросков, впервые в сезоне отыграв "на ноль".