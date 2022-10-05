25 человек эвакуировали при тушении дома на ул. Некрасовской в Самаре

Во вторник, 4 октября, примерно в 22:09 произошел пожар на ул. Некрасовской, 48 в Самаре, об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

На месте происшествия горела кровля трехэтажного жилого дома на площади 20 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". На тушение были направлены 32 человека, которые ликвидировали пожар в 22:44.

Из здания было эвакуировано 25 человек. Причина случившегося выясняется.