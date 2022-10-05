В Самаре горела квартира на Московском шоссе

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Во вторник, 4 октября, в 16:25, загорелась квартира в доме № 6 на 18-м км Московского шоссе в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.