ВСК: чаще всего в 2022 году у россиян ломалась техника Samsung, дороже всего обходится ремонт гаджетов Apple

Россияне стали бережнее относиться к собственным гаджетам — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК, исходя из статистики обращений по страхованию техники. Так, общее число страховых случаев в январе — августе 2022 года снизилось на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Чаще всего в связи с поломкой гаджетов обращались россияне в возрасте 30-40 лет (63% страховых событий), причем женщины ломали технику на 9% чаще мужчин.
Еще 14% обращений было получено от страхователей в возрасте 40-50 лет, 13% — от 20-30-летних россиян.
Около 63% страховых событий в 2022 году были связаны с поломкой смартфонов, 11% — наушников, 9% — пылесосов. 16% страховых случаев в этом году пришлось на технику бренда Samsung. На втором месте в антирейтинге — Xiaomi (10,1%), на третьем — Apple (10%).
Общий объем выплат за 8 месяцев 2022 года по страхованию техники превысил 56 млн рублей. Самый высокий размер средней выплаты был зафиксирован в категории техники бренда Apple — около 27 тыс. рублей. В топ-5 также попали китайская компания Haier (средняя выплата 21 тыс. рублей), Samsung (17 тыс. рублей), Honor (14 тыс. рублей) и Huawei (12 тыс.).
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.