В Самаре двух сотрудниц полиции будут судить за взяточничество

Сотрудники Следственного комитета закончили разбираться в уголовном деле о получении взятки и посредничестве во взяточничестве в отношении двух сотрудниц полиции.
"По версии следствия, в производстве СО по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ УМВД России по Самаре находилось уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. В июне 2022 г. начальница отделения по расследованию преступлений в сфере оборота наркотиков и оружия решила передать взятку своему начальнику", — рассказали в регуправлении Следственного комитета.
Вознаграждение предназначалось за избрание мягкой меры пресечения подследственному и переквалификации статьи обвинения на более мягкую. Начальница сотрудницы полиции поучаствовать в коррупционных делах согласилась. Общая сумма взятки должна была составить 150 тыс. руб., но женщин задержала ФСБ. Сейчас дело направили в суд.
Напомним, речь идет об Ирине Кузнецовой и ее подчиненной по фамилии Утина. Сейчас их обеих отстранили от работы.
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Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️