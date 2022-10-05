В Самаре двух сотрудниц полиции будут судить за взяточничество

Сотрудники Следственного комитета закончили разбираться в уголовном деле о получении взятки и посредничестве во взяточничестве в отношении двух сотрудниц полиции.

"По версии следствия, в производстве СО по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ УМВД России по Самаре находилось уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. В июне 2022 г. начальница отделения по расследованию преступлений в сфере оборота наркотиков и оружия решила передать взятку своему начальнику", — рассказали в регуправлении Следственного комитета.

Вознаграждение предназначалось за избрание мягкой меры пресечения подследственному и переквалификации статьи обвинения на более мягкую. Начальница сотрудницы полиции поучаствовать в коррупционных делах согласилась. Общая сумма взятки должна была составить 150 тыс. руб., но женщин задержала ФСБ. Сейчас дело направили в суд.

Напомним, речь идет об Ирине Кузнецовой и ее подчиненной по фамилии Утина. Сейчас их обеих отстранили от работы.