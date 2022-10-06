ВСК приняла участие в реализации пилотного проекта цифровой ипотеки

Страховой Дом ВСК совместно с Ассоциацией ФинТех реализует пилотный проект цифровой ипотеки. Первый кейс, запущенный в рамках проекта, — использование Открытых API для взаимодействия банков и страховых компаний в ипотечном процессе.
В рамках проекта будет налажен безопасный обмен данными об ипотечном договоре и договоре страхования клиента. На начальном этапе прорабатывается набор данных, которыми необходимо обмениваться банкам и страховым компаниям для взаимодействия в рамках ипотечного процесса.
По итогам проекта будут разработаны спецификации, методические рекомендации для участников рынка и, если потребуется, предложения по изменению действующего законодательства и отраслевых нормативно-правовых актов (НПА).
"Одно из приоритетных направлений работы Ассоциации — Открытые API. Их внедрение открывает широкие возможности для трансформации финансового сектора. Так, Открытые API — ключевой элемент цифровизации взаимодействия участников процесса ипотеки, который необходим, в том числе для создания бесшовного клиентского пути. В качестве одного из первых шагов на площадке АФТ прорабатывается механизм обмена данными между банками и страховыми компаниями в электронном виде", — говорит заместитель генерального директора Ассоциации ФинТех Дмитрий Ищенко.
"Мы хотели бы максимально улучшить клиентский опыт, чтобы люди могли, например, оплатить страховку в один клик. Важно, чтобы все было быстро и просто и при этом процесс был максимально защищен. Требуется комплексная проработка цифровизации передачи данных, в том числе от профильных ФОИВ (Минздав, Росреестр и т. д.). Уже много сделано для повышения эффективности взаимодействия между банками и страховыми компаниями. В рамках партнерства представители рынка уже обмениваются данными друг с другом, используя Открытые API. Однако для того, чтобы произошел кардинальный переворот, нужны как минимум единые стандарты. Над этим мы и работаем в пилотном проекте Ассоциации ФинТех", — рассказала Юлия Шимова, Руководитель центра развития продуктов Страхового Дома ВСК.
"Наша цель — бесшовный ипотечный процесс, который в том числе станет возможным с появлением в России Открытых данных. Пилотный проект даст возможность определить набор данных, необходимый для передачи информации между банками и страховыми компаниями. Мы отработаем механизмы электронного взаимодействия с использованием Открытых API и посмотрим, насколько новые модели укладываются в существующее правовое поле. По итогу проекта должны появиться не только новые стандарты и нормативные документы, но и новый клиентский опыт", — прокомментировал директор подразделения "Диджитал" Банка ДОМ.РФ Олег Комлик.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.