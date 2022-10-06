При пожаре в Сызрани пострадал мужчина

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В среду, 5 октября, около 23:58, начался пожар на ул. Красильникова, 61 в Сызрани. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.