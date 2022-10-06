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Олимпийские Спорт

Самарская область вошла в топ-8 регионов по итогам спартакиады сильнейших

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Подведены итоги первой Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года. По ее итогам спортивная сборная 63-го региона заняла восьмое место в общекомандном зачете среди субъектов РФ, набрав 616 очков.

Самарскую область представил 231 спортсмен, в копилке сборной - 10 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых медалей.

Напомним, Всероссийская спартакиада сильнейших проходила с 10 августа по 2 октября на спортивных объектах 12 регионов России по программе Олимпийских игр. Почти за два месяца было разыграно 353 комплекта медалей в 39 видах спорта.

Победителем стала команда Москвы (4116). На втором месте - Санкт-Петербург (2382). Замыкает тройку призеров Московская область (1906). В зачет были включены 53 спортивные дисциплины. Победитель определялся по наибольшей сумме очков, начисленных за места, занятые спортивными сборными командами субъектов страны.

"Отрадно. Ведь не так уж и просто было нашим ведущим спортсменам, олимпийским чемпионам сохранять лидерство, и мы видим серьезную мотивацию молодых спортсменов на вхождение в состав сборной России. В этом и состоит одна из главных задач спартакиады. Будем с коллегами еще подробнее анализировать итоги и формировать планы на будущее. Но уже сегодня можно сказать, что Всероссийская спартакиада заняла место одного из главных соревнований в нашем календаре. Важно, что в правительстве страны приняли решение о премировании победителей Спартакиады и их тренеров. Это важный момент, нужно поддержать наших лидеров не только морально, но и материально. Есть социальные гарантии. Мы увидели огромный ресурс во многих видах спорта и, прежде всего, ресурс кадровый", - отметил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

В спортивных событиях спартакиады приняли участие 9513 человек из 82 субъектов Российской Федерации и федеральной территории Сириус, в том числе свыше 7200 спортсменов и более 2290 тренеров, руководителей и иных специалистов.

"Спартакиада сильнейших - главный старт летнего сезона, совершенно новый формат соревнований. Наши спортсмены еще раз подтвердили, что являются безоговорочными лидерами во многих видах спорта. Каждая завоеванная медаль - это огромный труд целого коллектива: самого спортсмена, тренеров, в том числе и поддержка всего субъекта. Высокие спортивные достижения нашего региона стали возможны благодаря личному вниманию губернатора Дмитрия Азарова к развитию спорта на территории нашей области. Ежегодно строятся новые спортивные объекты, что позволяет привлекать в массовый спорт еще больше детей и молодежи. Поздравляю спортсменов и их наставников с успешным выступлением на Всероссийской спартакиаде сильнейших! Уверена, что завоеванные медали послужат вдохновляющим примером для подрастающего поколения спортсменов губернии", - подчеркнула врио министра спорта Лидия Рогожинская.

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Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

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