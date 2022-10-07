В "Ладе" и "Ладье" изменились составы

Хоккейный клуб "Лада" договорился о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон с нападающим Алексеем Цыплаковым.
А также заключил двусторонний контракт с нападающим Данилой Грозой сроком на один сезон в ХК "Ладья".
Пробные контракты подписаны с нападающими Тимуром Миннехановым и Егором Лапшиным.
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Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
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