В "Ладе" и "Ладье" изменились составы

Хоккейный клуб "Лада" договорился о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон с нападающим Алексеем Цыплаковым.

А также заключил двусторонний контракт с нападающим Данилой Грозой сроком на один сезон в ХК "Ладья".

Пробные контракты подписаны с нападающими Тимуром Миннехановым и Егором Лапшиным.