ВСК: чаще всего виновниками ДТП в России становятся владельцы Lada Granta, Kalina и Priora

Страховой Дом ВСК составил рейтинг наиболее аварийных российских регионов по итогам 9 месяцев 2022 года. Так, помимо Москвы и Московской области (по 2% происшествий в общем объеме страховых случаев по ОСАГО) в топ-5 городов с наибольшим числом ДТП вошли Краснодарский край (4%), Ростовская область (1,6%), Башкортостан (1,4%), Тверская область (1,2%) и Челябинская область (1,1%).

В целом, за указанный период аварийность в России снизилась по данным ВСК на 32%. Размер средней выплаты по ОСАГО равен примерно 62 тыс. рублей.

Чаще всего с начала года виновниками ДТП становились владельцы автомобилей марки Ваз/Lada (18%), Kia (8%), Renault (6%), Nissan (5%) и Volkswagen (4%). Самыми аварийными отечественными автомобилями стали модели Granta (21% от общего числа ДТП с Lada), Kalina (9%) и Priora (также 9%).

В 80% случаев виновниками ДТП в 2022 году становились мужчины. Более 27% аварий было совершено водителями в возрасте 30-40 лет, 25% — водителями в возрасте 40-50 лет. Также в антирейтинг наиболее аварийных автомобилистов вошли россияне старше 60 лет — на их долю пришлось 18% происшествий.

Средняя выплата по ОСАГО за отечественный автомобиль, а также автомобиль марки Nissan, по итогам года составила 61 тыс. рублей. Средний размер компенсации для Volkswagen равен 60 тыс. рублей, для Kia, Renault — 57 тыс. рублей.