В селе Самарской области сгорело три тонны сена

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В четверг, 6 октября, примерно в 21:00, начался пожар на ул. Украинской, 6 в с. Преображенка Безенчукского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.