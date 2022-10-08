Женщина и двое детей в Тольятти получили отравление угарным газом

Во вторник, 4 октября, в 22:05 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об отравлении угарным газом трех человек в многоквартирном жилом доме на ул. Зеленая, 6 в Комсомольском районе Тольятти. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
В результате происшествия пострадали три человека: 37-летняя женщина, семилетний мальчик и трехлетняя девочка. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения Тольятти.
Предварительной причиной происшествия в ГУ МЧС России по Самарской области называют нарушение правил эксплуатации газового оборудования и призывают жителей губернии соблюдать их.
По данным чрезвычайной службы, всего с начала года в Самарской области произошло 18 случаев отравления людей угарным газом, пострадало 43 человека, из них - 21 ребенок. Еще 5 человек, к сожалению, погибли.
Последние комментарии
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.