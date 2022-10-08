Женщина и двое детей в Тольятти получили отравление угарным газом

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Во вторник, 4 октября, в 22:05 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об отравлении угарным газом трех человек в многоквартирном жилом доме на ул. Зеленая, 6 в Комсомольском районе Тольятти. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.