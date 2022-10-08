В Куйбышевском районе Самары на пожаре пострадал мужчина

В пятницу, 7 октября, примерно в 22:24 произошел пожар в квартире дома на ул. Придорожная, 15 в Куйбышевском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи на площади 5 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем были направлены 26 человек. Пожар удалось ликвидировать в 22:57.

В региональном управлении МЧС России отметили, что во время пожара был травмирован 66-летний мужчина. Всего из здания было эвакуировано 16 человек.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.