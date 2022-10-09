На ул. Льва Толстого в Самаре 65 человек тушили расселенное здание

В субботу, 8 октября, примерно в 16:54 произошел пожар в двухэтажном расселенном доме на ул. Льва Толстого, 124 в Ленинском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Прибывшие на вызов огнеборцы установили, что там горит кровля дома. Пожару, площадь которого составляла 300 кв. м, присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем были направлены 65 человек и 17 единиц техники. Пожар был полностью ликвидирован в 18:39.

В региональном управлении МЧС России отметили, что погибших и пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.