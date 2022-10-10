125 тонн сена сгорели в селе Самарской области

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В понедельник, 10 октября, примерно в 0:40, загорелось сено сена в 300 м от с. Городцовка Красноярского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.