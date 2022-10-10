В Самарской области 10 тонн семян подсолнечника загорелись в зерносушилке

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В воскресенье, 9 октября, около 21:32, начался пожар в зерносушилке в с. Тяглое Озеро Пестравского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.