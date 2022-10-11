Руководитель центра организации медицинской помощи Страхового дома ВСК выступит на саммите "ЦИФРОАЙТИМЕД"

Сергей Лысенков, руководитель центра организации медицинской помощи Страхового дома ВСК выступит одним из спикеров II Международного саммита по цифровой медицине и информационным технологиям в здравоохранении "ЦИФРОАЙТИМЕД" в рамках сессии "Есть ли место "цифровым песочницам" в медицине? Опыт и проблематика запуска первых экспериментальных правовых режимов".
В ходе экспертной сессии Сергей Лысенков раскроет роль страховых компаний в медицине на примере механизмов превенции и координации клиентов при обращении в лечебные учреждения. Как руководитель цифровой клиники страховой компании, Сергей поделится трендами и зонами роста телемедицины, а также осветит потенциал экспериментальных правовых режимов как необходимого драйвера для прорывных изменений.
Выступление состоится 12 октября с 16:00 до 18:00 в конгресс-центре Первого МГМУ имени И. М. Сеченова.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.