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Страхование Финансы

Руководитель центра организации медицинской помощи Страхового дома ВСК выступит на саммите "ЦИФРОАЙТИМЕД"

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сергей Лысенков, руководитель центра организации медицинской помощи Страхового дома ВСК выступит одним из спикеров II Международного саммита по цифровой медицине и информационным технологиям в здравоохранении "ЦИФРОАЙТИМЕД" в рамках сессии "Есть ли место "цифровым песочницам" в медицине? Опыт и проблематика запуска первых экспериментальных правовых режимов".

В ходе экспертной сессии Сергей Лысенков раскроет роль страховых компаний в медицине на примере механизмов превенции и координации клиентов при обращении в лечебные учреждения. Как руководитель цифровой клиники страховой компании, Сергей поделится трендами и зонами роста телемедицины, а также осветит потенциал экспериментальных правовых режимов как необходимого драйвера для прорывных изменений.

Выступление состоится 12 октября с 16:00 до 18:00 в конгресс-центре Первого МГМУ имени И. М. Сеченова.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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