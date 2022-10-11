Альфа-Банк запустил накопительный счет для малого бизнеса с автопополнением онлайн

Накопительный счет помогает предпринимателям откладывать деньги на регулярные расходы или на крупные приобретения.
Открыть счет можно в личном кабинете без посещения офиса. Деньги будут копиться автоматически, а Альфа-Банк начислит до 4% годовых на остаток по счету.
Клиенты малого бизнеса могут открывать неограниченное количество накопительных счетов и настраивать автопополнение с расчетного счета: выбрать график, сумму или процент переводов, а также максимальный лимит. В любой момент эти настройки можно поменять онлайн.
"Мы всегда думаем о том, как помочь нашим клиентам, и понимаем, что у них ежедневно появляется много новых задач и вызовов. В таких условиях отложить или накопить деньги на что-то важное кажется сложным. Мы помогаем это сделать практически незаметно и в удобном формате, при этом деньги на счете не просто лежат, а работают и приносят доход", — прокомментировала Ирина Пономарева, руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка.
Открыть накопительный счёт и подключить автопополнение можно бесплатно за несколько минут в интернет-банке для бизнеса. Подробнее читайте на сайте Альфа-Банка.
Последние комментарии
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.