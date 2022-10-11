16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ольга Сорокина: современная операционная модель и новые профессии станут драйверами развития страховой отрасли Самарская область стала флагманом развития агрострахования в Поволжье Фестиваль IRONSTAR при поддержке ВСК возвращается в Москву "Росгосстрах" усовершенствовал продукты страхования для опытных автомобилистов ВСК застраховала автопарк "Приморского лесничества"

Страхование Финансы

"Эксперт РА" подтвердило рейтинг ВСК на уровне ruАА со стабильным прогнозом

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 19
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" в очередной раз подтвердило рейтинг финансовой надежности Страхового Дома ВСК на уровне ruАА. Прогноз по рейтингу — стабильный.

Страховой Дом ВСК — крупный универсальный страховщик, специализирующийся преимущественно на автостраховании, ДМС и страховании имущества. По мнению агентства, страховой портфель компании высоко диверсифицирован по географии и по основным линиям бизнеса. Рыночная доля ВСК составляет 4,7%.

Агентство отметило не только финансовые результаты компании — за последние 4 квартала компания стабильно получала чистую прибыль, но и существенное улучшение бизнес-показателей — коэффициент убыточности страхового портфеля снизился на 5,9 п. п. уровень расходов на ведение дела снизился на 2,3 п. п., а комбинированный коэффициент убыточности по итогам 1 полугодия 2022 года составил 92,3%, что лучше прошлогоднего значения на 8,2 процентных пункта.

В числе положительных факторов агентство отмечает высокое нормативное соотношение собственных средств и принятых обязательств компании — 1,44 на 30.06.2022, характеризующее финансовую устойчивость компании.

По оценкам агентства, качество активов ВСК находится на высоком уровне, доля высоколиквидных вложений в объекты с рейтингами "Эксперт РА" уровня ruBBB- и выше составляет 59,2%. Отсутствие рисков концентрации активов на связанных сторонах агентство отмечает в качестве позитивного фактора.

Высоко оценивается агентством качество перестраховочной защиты — более 90% премий, переданных в перестрахование за 1 полугодие 2022 года, приходится на перестраховщиков с рейтингами "Эксперт РА" уровня ruAA и выше либо сопоставимыми рейтингами других агентств, все крупнейшие риски надежно перестрахованы, собственное удержание по ним не превышает 1% от собственных средств. Опыт компании по урегулированию крупных страховых случаев также отмечается агентством в качестве позитивного фактора.

"Эксперт РА" отдельно отметил уровень корпоративного управления компанией. Развитие ВСК в соответствии с утверждённой Советом директоров стратегией. В компании функционируют на постоянной основе ряд комитетов, сформированных при Правлении, в функции которых входят вопросы развития продаж, продуктов, внедрения инноваций и риск-менеджмент — в целях развития функции управления рисками в компании действует обособленное подразделение.

"Высокий уровень надежности компании — это всегда результат качественной и продуктивной работы всей команды. Мы нацелены на постоянный рост, улучшение сервисов для клиентов, разработку новых страховых продуктов. Последнее время ВСК сфокусировалась на цифровой трансформации — внедрение IT технологий позволяет нам не только быть одним из наиболее технологичных страховщиков, но и оптимизировать внутренние бизнес-процессы, что позитивно отражается на финансовых результатах компании", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

Кредитный рейтинг САО "ВСК" ежегодно подтверждается с 30.08.2001.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6