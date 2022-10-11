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Музеи и выставки Культура

Выставка Игоря Самолета откроется 12 октября в галерее "Виктория"

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 12 октября, в 19:00, в галерее "Виктория" состоится презентация выставки Игоря Самолета "Вытесненные воспоминания" (18+). Художник не смог приехать на открытие, и организаторы решили обойтись без официальных речей, зато вход в этот вечер на выставку будет бесплатным.

В Самаре Игорь Самолет представит работы, посвященные памяти и новому визуальному языку.

Скриншоты с телефона — фирменный прием московского художника. В этих самых простых и привычных образах используются и фотографии и язык, формируя современный дневник памяти, своего рода "фотографии" личных переживаний. Художник сохраняет избранные скриншоты, которые на его взгляд, наиболее полно отражают современное время, со всеми его вызовами, считая что в активном информационном поле даже недавнее прошлое растворяется в беспамятстве.

Игорь Самолет активный участник пространства современного искусства России — его работы выставляются на аукционах, участвуют в значимых выставках.

В день открытия выставки, 12 октября, экспозиция будет доступна зрителям до 20:30. В следующие дни посмотреть работы Игоря Самолета можно будет с 11:00 до 19:00 по билету стоимостью 100-200 рублей.

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