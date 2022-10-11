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Новикомбанк обновил перечень категорий для повышенного кешбэка

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк установил три новые категории повышенного кешбэка для своих клиентов. До 31 декабря держатели карт смогут вернуть 5% за оплату товаров и услуг в категориях "Транспорт", "Кино" и "Рестораны".

Повышенный кешбэк по трем новым направлениям действует в Новикомбанке с 1 октября. В категории "Кино" часть затрат можно компенсировать при покупке билетов в кинотеатрах, за услуги кабельного и спутникового ТВ, стриминговых сервисов и онлайн-кинотеатров. В категорию "Рестораны" входят места общественного питания, рестораны, кейтеринг, бары. В категории "Транспорт" банк начисляет увеличенный кешбэк за оплату парковки во всех городах страны и за расходы на такси или пригородный и городской транспорт, включая метро, автобусы и маршрутки. Также 5% вернут за проезд по платным автомагистралям.

Подключить программу "Кешбэк" можно к одной или нескольким картам в мобильном приложении банка и интернет-банке, контакт-центре, офисе банка или через персонального менеджера в организации, где клиент банка получает зарплату. Чем выше категория карты (например, МИР Премиальная), к которой подключена программа, тем выше кешбэк за покупки по ней. Величина возврата также зависит от суммы покупок в месяц.

"В отличие от многих банков, которые весной значительно ухудшили условия по своим программам лояльности за счет снижения размера поощрения или категорий, Новикомбанк не менял условия программ "Кешбэк" и "Бонусы" и сохраняет уровень вознаграждения по ним для своих клиентов. Банк всегда старается предложить клиентам самые актуальные и интересные категории, чтобы карта была не только средством оплаты, но и инструментом получения вознаграждения для клиентов", — отметил заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.

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