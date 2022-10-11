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Страхование Финансы

Угонов стало больше и они стали дороже: число угонов выросло на 15%, а средняя выплата — в 1,5 раза

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным Страхового Дома ВСК, самым угоняемым автомобилем в России за 9 месяцев 2022 года стал Hyundai Santa Fe, на него пришлось 40% подобных страховых случаев в компании. В целом, кроссоверы продолжают удерживать лидерство среди наиболее "востребованных" у угонщиков автомобилей — в антирейтинг также вошли Kia SPORTAGE (20%) и Hyundai Tucson (13%).

По итогам 9 месяцев 2022 года, общее число угонов в России увеличилось, в среднем на 15%. На долю столичного региона приходится 60% преступлений, в тройку лидеров вошли также Санкт-Петербург и Смоленская область (по 13%).

Чаще всего жертвами угонщиков становились мужчины (53% происшествий).

Наибольшим спросом у преступников по-прежнему пользуются автомобили марки Hyundai и Kia — их доля в общей структуре угонов суммарно составляем более 93%.

По оценкам ВСК, с начала года средняя выплата владельцам Hyundai в связи с угоном составляет более 2,4 млн рублей. Обладатели автомобилей Kia в случае кражи их авто получают в среднем 1,5 млн рублей компенсации.

В целом, средняя выплата пострадавшим от угона в ВСК составляет 2,4 млн рублей — это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Тогда размер компенсации составлял в среднем 1,6 млн.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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