По данным Страхового Дома ВСК, самым угоняемым автомобилем в России за 9 месяцев 2022 года стал Hyundai Santa Fe, на него пришлось 40% подобных страховых случаев в компании. В целом, кроссоверы продолжают удерживать лидерство среди наиболее "востребованных" у угонщиков автомобилей — в антирейтинг также вошли Kia SPORTAGE (20%) и Hyundai Tucson (13%).

По итогам 9 месяцев 2022 года, общее число угонов в России увеличилось, в среднем на 15%. На долю столичного региона приходится 60% преступлений, в тройку лидеров вошли также Санкт-Петербург и Смоленская область (по 13%).

Чаще всего жертвами угонщиков становились мужчины (53% происшествий).

Наибольшим спросом у преступников по-прежнему пользуются автомобили марки Hyundai и Kia — их доля в общей структуре угонов суммарно составляем более 93%.

По оценкам ВСК, с начала года средняя выплата владельцам Hyundai в связи с угоном составляет более 2,4 млн рублей. Обладатели автомобилей Kia в случае кражи их авто получают в среднем 1,5 млн рублей компенсации.

В целом, средняя выплата пострадавшим от угона в ВСК составляет 2,4 млн рублей — это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Тогда размер компенсации составлял в среднем 1,6 млн.