35 человек эвакуировали из-за пожара на ул. Белогородской в Самаре

Во вторник, 11 октября, примерно в 15:53, начался пожар на ул. Белогородской, 3а в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели вещи в квартире на площади 15 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем направили 29 человек, которые ликвидировали пожар в 16:14.

В связи со случившимся из здания эвакуировали 35 человек. Обстоятельства случившегося устанавливают.