ВСК выступила партнером Международного строительного чемпионата

Страховой Дом ВСК выступил партнером Международного строительного чемпионата — World Construction Championship (WCC). Компания защитила участников полисами страхования от несчастного случая и болезней (НСиБ).
Международный строительный чемпионат — ежегодное мероприятие, объединяющее соревнование профессиональных специалистов сферы промышленного строительства, деловую программу и выставку.
WCC проходил в Казани с 5 по 8 октября. ВСК обеспечила защитой более 750 участников мероприятия, занимающих различные должности. Директор Казанского филиала, Татьяна Бугайченко, руководитель дирекции по работе с партнерами, Резеда Ибрагимова и руководитель дирекции корпоративного страхования Казанского филиала, Татьяна Тарасова приняли участие в самом чемпионате.
"Такие мероприятия, как Международный строительный чемпионат, способствуют обмену профессиональным опытом среди лучших специалистов сферы. Для ВСК это отличная возможность наладить новые деловые отношения с партнерами. Выстроить доверительные отношения, которые помогут компании развиваться и достигать стратегических целей Страхового Дома, в частности, устойчивого роста прибыли", — отметила Татьяна Бугайченко, директор Казанского филиала Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.