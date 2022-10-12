Какая музыка будет звучать в Музее Модерна в октябре

Музей Модерна продолжает серию музыкальных вечеров. В октябре слушателям предоставят возможность посетить концерты "Музыка страсти" (12+) и "Романсы Рихарда Штрауса" (12+).

16 октября, в 16:00, в зале Музея Модерна выступят аккордеонист Алексей Хромов и гитарист Виталий Ваньков. В программе произведения "священного монстра джаза" Ришара Гальяно, современного итальянского джазмена Ренцо Руджиери, легендарного Чарльза "Птицы" Паркера, бразильского композитора Зекиньи де Абреу и других.

29 октября, в 16:00, слушателей приглашают на выступление музыкантов Самарского академического театра оперы и балета — солистки Софьи Цимбал (сопрано) и концертмейстера Юлии Громаковской (фортепиано). В программе романсы немецкого композитора поздней эпохи романтизма Рихарда Штрауса.

Билеты на концерты можно приобрести по предварительной записи в музее, по телефону — 333-24-98. Цена билета 300 рублей.