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Музеи и выставки Культура

Какая музыка будет звучать в Музее Модерна в октябре

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Музей Модерна продолжает серию музыкальных вечеров. В октябре слушателям предоставят возможность посетить концерты "Музыка страсти" (12+) и "Романсы Рихарда Штрауса" (12+).

16 октября, в 16:00, в зале Музея Модерна выступят аккордеонист Алексей Хромов и гитарист Виталий Ваньков. В программе произведения "священного монстра джаза" Ришара Гальяно, современного итальянского джазмена Ренцо Руджиери,  легендарного Чарльза "Птицы" Паркера, бразильского композитора Зекиньи де Абреу и других.

29 октября, в 16:00, слушателей приглашают на выступление музыкантов Самарского академического театра оперы и балета — солистки Софьи Цимбал (сопрано) и концертмейстера Юлии Громаковской (фортепиано). В программе романсы немецкого композитора поздней эпохи романтизма Рихарда Штрауса.

Билеты на концерты можно приобрести по предварительной записи в музее, по телефону — 333-24-98. Цена билета 300 рублей.

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